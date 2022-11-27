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Шольц: У России больше нет шансов победить Украину

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  • 27.11.2022, 11:37
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Шольц: У России больше нет шансов победить Украину

Поражение Кремля в войне стало очевидным.

Победа России в войне против Украины пока выглядит маловероятной. РФ не должна добиться своих целей на поле боя.

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, передает РБК-Украина.

«Учитывая поддержку потерпевшей нападение Украины Германией, становится все более очевидным, что Россия не только не должна выиграть эту войну, но и не выиграет ее», - заявил канцлер.

Он подтвердил свое обещание поддерживать Украину столько, сколько нужно. Шольц добавил, что Германия делает это финансово, гуманитарно и снабжает оружием для ВСУ. Именно поэтому у РФ больше не будет шансов победить Украину.

Шольц еще раз отметил важность своей встречи с главой государства и лидером партии Китая Си Цзиньпином, на которой оба предостерегли от применения ядерного оружия. Страны G20 также заявили, что ядерное оружие не должно применяться в этой войне.

На недавнем саммите в Индонезии подавляющее большинство группы ведущих промышленно-развитых стран, несмотря на серьезные разногласия, решительно осудили войну России против Украины.

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