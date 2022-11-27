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Бойцы Нацгвардии Украины показали мощное видео из эпицентра боев под Бахмутом

  • 27.11.2022, 15:19
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Бойцы Нацгвардии Украины показали мощное видео из эпицентра боев под Бахмутом

Как выглядит один день на передовой.

В Национальной гвардии Украины показали, как выглядит один из дней на фронте под Бахмутом. Это направление вместе с Авдеевским являются главными для ударов войск РФ.

Видео с передовой нацгвардейцы предоставили OBOZREVATEL.

«Донетчина остается эпицентром ожесточенных боев. На видео – один из населенных пунктов неподалеку от Бахмута, который полностью разбит артиллерией и РСЗО противника», – рассказали защитники (ролик размещен внизу новости).

По их словам, воины Нацгвардии удерживают оборону совместно с Вооруженными силами Украины.

На кадрах ролика одна из групп под обстрелами осуществляет эвакуацию нацгвардейца, получившего осколочные ранения ног.

«Задача была довольно сложная и дорога полностью простреливалась», – рассказали военные.

В конце видео слышно, как один из бойцов напевает «Ой у лузі червона калина».

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