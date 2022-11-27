Генсек НАТО: Лучший способ поддержать мир – это поддержать Украину 1 27.11.2022, 21:59

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Йенс Столтенберг

Украинцы каждый день платят кровью за свободу Европы.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что чем больше военных успехов будет иметь Украина, тем сильнее будет ее позиция на предстоящих переговорах.

Об этом он заявил в интервью немецкому изданию Welth.

«Мы можем усилить позицию Украины за столом переговоров, если предоставим ей военную поддержку. Лучший способ поддержать мир - это поддержать Украину», - сказал Столтенберг.

Он признал, что помощь Украине имеет свою цену в западных обществах. «Рост цен на продукты питания и энергоносители означает тяжелые времена для многих домохозяйств в Европе. Но мы должны помнить, что народ Украины ежедневно платит за это своей кровью», - сказал генсек.

Столтенберг заявил, что, если Путин выиграет войну, он и другие диктаторы продолжат использовать насилие для достижения своих целей.

«Это может означать больше войны и больше страданий. Это сделает наш мир еще более опасным. В наших собственных интересах, чтобы Украина победила», - сказал он.

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