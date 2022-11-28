Посол РФ в Великобритании о мобилизации сына: Не вижу такой возможности 28.11.2022, 3:59

Андрей Келин

Российские чиновники не спешат отправлять своих детей на фронт.

Посол РФ в Великобритании Андрей Келин в интервью ВВС объяснил, почему его единственный сын не пошел воевать против Украины.

Ни одна из озвученных им причин не помешала призывать сотни тысяч россиян во время «частичной» мобилизации.

«Мой сын уже взрослый. У него есть семья, он не воюет в Украине», - сказал он. На вопрос журналистки, как бы он себя чувствовал, если бы его сын отправился на передовую, дипломат ответил: «В данный момент я не вижу такой возможности, потому что он никогда не обучался на военного. У него нет соответствующей профессии».

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