Украинский нардеп: Смерть Макея — последнее предупреждение для Лукашенко
- 28.11.2022, 5:36
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Глава МИД умер в день, когда появилось сообщение о возможной ликвидации диктатора.
Смерть министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея - это «последнее предупреждение». И сделано оно, вероятно, диктатором РФ Владимиром Путиным своему белорусскому коллеге Александру Лукашенко.
Такое мнение в своем блоге в Telegram высказал депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко.
Он обратил внимание на то, что Макей ушел из жизни в день, когда СМИ опубликовали нашумевший инсайд о подготовке российских спецслужб к ликвидации Лукашенко. Об этом сообщили аналитики Института Роберта Лансинга, ссылаясь на высокопоставленные источники в руководстве РФ.
Источники уверяют, что целью ликвидации является втягивание белорусской армии непосредственно в агрессию против Украины.
Не исключено, что устранение Макея - это попытка Кремля подтолкнуть Лукашенко к роковому сценарию.
«Что это? Случайность?» - написал Гончаренко.