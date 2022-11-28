Украинский нардеп: Смерть Макея — последнее предупреждение для Лукашенко 28.11.2022, 5:36

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Алексей Гончаренко

Глава МИД умер в день, когда появилось сообщение о возможной ликвидации диктатора.

Смерть министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея - это «последнее предупреждение». И сделано оно, вероятно, диктатором РФ Владимиром Путиным своему белорусскому коллеге Александру Лукашенко.

Такое мнение в своем блоге в Telegram высказал депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко.

Он обратил внимание на то, что Макей ушел из жизни в день, когда СМИ опубликовали нашумевший инсайд о подготовке российских спецслужб к ликвидации Лукашенко. Об этом сообщили аналитики Института Роберта Лансинга, ссылаясь на высокопоставленные источники в руководстве РФ.

Источники уверяют, что целью ликвидации является втягивание белорусской армии непосредственно в агрессию против Украины.

Не исключено, что устранение Макея - это попытка Кремля подтолкнуть Лукашенко к роковому сценарию.

«Что это? Случайность?» - написал Гончаренко.

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