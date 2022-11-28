ISW: Российские оккупанты понимают, что переход ВСУ через Днепр неизбежен

ISW: Российские оккупанты понимают, что переход ВСУ через Днепр неизбежен2
- 28.11.2022, 8:31
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Следующая цель Украины — Кинбурнская коса.
Российские оккупанты воспринимают перспективу контрнаступления ВСУ через реку Днепр как серьезную угрозу. Об этом свидетельствуют те оборонные позиции, которые они обстраивают. Также россияне понимают, что ВСУ могут в любой момент форсировать реку. Среди оккупантов есть и понимание того, что их силы уступают украинским.
Как пишут аналитики Института изучения войны (ISW), выбор укреплений армии РФ на Кинбурнской косе и вокруг нее указывает на то, что захватчики не планируют удерживать позиции на самой косе, если ВСУ начнут контрнаступление на нее.
«Вероятнее всего, россияне ожидают, что украинцы освободят Кинбурнскую косу и намерены помешать им продвинуться к материковой части Херсонской области и защищаться от наступления на территории, непосредственно окружающей соединение косы с материковой частью области», - предполагают в ISW.
Специалисты объясняют, что уровневые линии обороны в этом регионе обеспечивают российские силы несколькими резервными позициями, если одна линия обороны упадет, а остальные - останутся.
«Оборона вблизи Косы свидетельствует о том, что российские войска озадачены тем, что украинские силы могут закрепиться на Косе или вблизи нее и использовать ее в качестве базы для наступления с запада», - добавили в Институте изучения войны.
В течение октября с косы ВС РФ запускали иранские беспилотники-камикадзе по Николаеву, Очакову и другим целям.