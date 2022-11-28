Дачи и недостроенные дома дорожают: как ведет себя белорусский рынок недвижимости 2 28.11.2022, 8:36

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Мониторинг домов под Минском и в столице.

Активность на рынке загородной недвижимости сокращается: за октябрь число выставленных на продажу объектов уменьшилось на 0,4%. При этом их общее количество в базе по-прежнему большое — около 8,1 тысяч. Realt.by опубликовал мониторинг домов под Минском и в столице.

Сокращение предложения отмечалось по всем сегментам. В большей степени сократилось количество объявлений о продаже недостроенных и построенных до 2010 года домов. По информации издания, снижение произошло на 2% в обоих случаях.

При этом число сделок на рынке загородной недвижимости в Минском районе немного подросло. За октябрь белорусы купили на 4,6% больше, чем в сентябре. Несмотря на это, спрос остается привычно низким для середины осени. В то же время в соседних районах количество сделок снизилось на 23%.

Больших изменений в ценах на загородную недвижимость за месяц не произошло. Самый заметный рост наблюдался у дач (+1,7%) и недостроенных домов (+1,5%). На 0,5% снизилась цена на дома, построенные после 2010 года.

Что касается домов в Минске, здесь тоже наблюдалось снижение количества предложений. Минус составил 0,7%. При этом средняя цена на дома в черте города растет уже третий месяц. В октябре за квадратный метр люди платили в среднем 1073 доллара. Это, по информации журналистов, на 1,5% больше, чем месяцем ранее.

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