Российские оккупанты понесли серьезные потери в Энергодаре 28.11.2022, 9:06

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фото: reuters

Генштаб ВСУ сообщил подробности.

Генштаб ВСУ сообщил о значительных потерях российских оккупантов в Запорожской области, которые они понесли за предыдущие дни.

В опубликованной в «Фейсбуке» утренней сводке по состоянию на понедельник, 28 ноября, сообщается, что 26 ноября в районе Энергодара был нанесен удар по объекту захватчиков.

Было уничтожено шесть единиц военной техники разного типа и ранены около 30 военнослужащих.

В районах населенных пунктов Пологи и Черниговка Запорожской области в результате действий Сил обороны, около 80 захватчиков получили ранения. Число погибших оккупантов уточняется.

Кроме того, зафиксировано около 30 единиц поврежденной вражеской военной техники на ремонте в населенном пункте Голая Пристань Херсонской области.

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