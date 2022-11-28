Российские оккупанты понесли серьезные потери в Энергодаре
- 28.11.2022, 9:06
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Генштаб ВСУ сообщил подробности.
Генштаб ВСУ сообщил о значительных потерях российских оккупантов в Запорожской области, которые они понесли за предыдущие дни.
В опубликованной в «Фейсбуке» утренней сводке по состоянию на понедельник, 28 ноября, сообщается, что 26 ноября в районе Энергодара был нанесен удар по объекту захватчиков.
Было уничтожено шесть единиц военной техники разного типа и ранены около 30 военнослужащих.
В районах населенных пунктов Пологи и Черниговка Запорожской области в результате действий Сил обороны, около 80 захватчиков получили ранения. Число погибших оккупантов уточняется.
Кроме того, зафиксировано около 30 единиц поврежденной вражеской военной техники на ремонте в населенном пункте Голая Пристань Херсонской области.