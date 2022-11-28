Украинский генерал: Крым можно превратить в «остров» 28.11.2022, 9:26

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Это путь к его освобождению.

Продвижение украинских Сил обороны по Кинбурнской косе и освобождение территорий на левом берегу Днепра поможет в решении вопроса с группировкой российских оккупантов на этом участке фронта. В частности, это уменьшит возможности врага наносить удары по правобережью Херсонщины. Если действовать асимметрично, то украинская армия может вынудить значительную часть группировки агрессора отступить самостоятельно.

Оккупированный полуостров Крым по-прежнему используется оккупантами для пополнения своих резервов на юге Украины. Но в ситуации, когда движение по Крымскому мосту ограничено, а украинские Силы обороны готовы взять под контроль Крымский перешеек, полуостров можно превратить в «остров» и открыть путь к его освобождению. Для этого потребуется полное выведение Крымского моста из строя. Об этом в эксклюзивном интервью «Обозревателю» рассказал экс-заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Игорь Романенко.

– Интересует ваше мнение по поводу Кинбурнской косы. Сейчас там идет наступление Сил обороны. Что нам даст продвижение на этом участке фронта, насколько он важен? И что может быть после освобождения этой территории?

– Артиллерия и средства поражения противника с Кинбурнской косы наносят удары по Очакову, Лиману, Николаеву, а также составляют препятствие к экономической морской деятельности. Вообще, вопрос с левобережной группировкой противника надо решать принципиально. Важно уменьшить ее потенциал воздействия на правобережную часть Херсонщины.

Если следовать принципу асимметричных действий, который часто используют наши Силы обороны, то, на мой взгляд, перспективным является удар на Скадовск.

Если приложить усилия на этом направлении, то российская оккупационная армия будет вынуждена выводить войска с Кинбурнской косы, из Новой Каховки. Если провести линию от Херсона на Скадовск, то группировка, которая будет левее, окажется под угрозой окружения и будет вынуждена отходить.

Таким образом мы осуществляем давление на логистические маршруты, которые идут из Крыма. Чем ближе мы туда подходим, тем больше возможностей у наших средств наносить удары по северной части Крыма. Если нанести удар по Крымскому мосту, то в военном смысле полуостров Крым можно превратить в «остров» со всеми вытекающими для противника последствиями.

То есть можно брать в лоб Кинбурнскую косу, а можно действовать и асимметрично. Но только если на это есть силы. Не будем загадывать преждевременно.

– Как мы понимаем, основные логистические цепочки врага из Крыма идут все же по материку, через перешеек, а не через Крымский мост. Что мы получим, превратив Крым в «остров»?

– Как вооружения попадают в Крым? Через паромную переправу и со значительно сниженными возможностями через железнодорожную ветку Крымского моста. Затем через Крымский перешеек эти вооружения усиливают [вражескую] группировку на юге нашей страны.

Если мы превратим Крым в «остров», мы получим перспективу его освобождения.

– Вопрос по восточному, Донбасскому направлению. Мы видим, что Силы обороны Украины достаточно серьезно продвинулись в Луганской области. Каков ваш прогноз?

– Это второй пример асимметричных действий украинский армии. Если нам удастся пробить оборону врага в районе Сватово и Кременной и выйти на простор, мы будем угрожать группировке россиян в Донецке. И тогда от наступательных действий, от штурмов они будут вынуждены переходить к спасению ситуации, к обороне и так далее.

Но на это нужны соответствующие силы. Есть ли такие силы у нас, знает Генеральный штаб. Он будет принимать решение на этот счет.

– Институт изучения войны (ISW) допускает, что российские спецслужбы могут осуществлять фейковые атаки на объекты инфраструктуры Беларуси, в частности на АЭС в Гродненской области, чтобы вынудить эту страну вступить в войну против Украины. Возможны ли такие провокации?

– Судя по противнику, он может пойти на многое, и атомная тема не уходит с его повестки дня. Ему дали по рукам, нарисовали последствия применения тактического ядерного оружия, но это не значит, что он оставил тему ядерного шантажа. Мы знаем о «грязной» радиационной бомбе, далее украинские АЭС, нанесение ударов по соответствующим линиям электропередачи. Поэтому возможен шантаж.

Надо работать на уровне разведки, надо раскрывать их планы, показывать, предупреждать о такого рода деятельности. Это с одной стороны.

С другой стороны, мы можем проводить информационно-психологические операции. Четыре месяца назад мы как бы начали Херсонскую операцию, противник перебросил на это направление силы, но мы осуществили успешные контрнаступательные действия на Харьковском направлении. В результате враг был вынужден бросать силы туда, чтобы спасать ситуацию. Такого рода подход можно использовать и в отношении Беларуси.

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