В России мобилизованный прострелил себе в ногу, чтобы не ехать в Украину 28.11.2022, 10:26

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иллюстрационное фото

Россиянин не хотел воевать, но не имел возможности скрыться от военкомата.

В Новосибирском высшем военном командном училище один из российских мобилизованных прострелил себе ногу. Об этом «Сибирь.Реалии» сообщили два источника из числа мобилизованных. По их словам, пострадавший выстрелил себе в ногу сам для того, чтобы избежать отправки в Украину в зону боевых действий.

«Его сосед по палатке сказал, что парня схватили буквально у дома, сам он не хотел ехать на войну, но не имел возможности скрыться от военкомата. И в итоге решил проблему вот таким способом. Возможно, повлияло еще и то, что тут среди мобилизованных сплошные разговоры о том, что им передают земляки, уже отправленные в зону СВО. На гражданке он не слышал толком о том, какое там пекло. Здесь от этих разговоров не убежишь, вот он и психанул», — сообщил мобилизованный Роман.

По словам источников, пострадавшего увезли в больницу.

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