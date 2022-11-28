Очереди на границе огромны: Две тысячи фур ожидают выезда через Литву 28.11.2022, 12:28

иллюстрационное фото «Белсат»

Рекорды бьет пункт пропуска «Каменный Лог».

Кроме уже ставших привычными очередей из грузовиков, в пунктах пропуска на границах Беларуси и ЕС стоят и легковые машины, пишет autogrodno.by.

Рекорд у пункта пропуска «Каменный Лог». Там скопилось более 1015 большегрузов, в «Беняконях» – свыше 370 фур, в «Привалке» – более 270.

В ПП «Котловка» и «Видзы» также очереди – свыше 280 и 190 соответственно. Только в одном пункте пропуска на белорусско-литовской границе – «Лоше» – нет очередей грузовиков.

Польское направление

В сторону Польши также зафиксированы очереди на выезд из Беларуси. Фуры "застряли" в «Берестовице» (более 650) и «Козловичах» (свыше 370).

Очереди есть и на белорусско-латвийской границе. Свыше 340 большегрузов ожидают выезда из Беларуси в ПП «Урабаны» и более 250 – в «Григоровщине».

Легковушки тоже стоят

По данным Погранкомитета, более 150 легковушек находятся в очереди в двух ПП на белорусско-польской границе, ожидая выезда из Беларуси, и по 10 – в «Привалке» и «Лоше» на белорусско-литовской границе.

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