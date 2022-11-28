Кыргызстан хочет дерусифицировать топонимы столицы 27 28.11.2022, 12:56

8,920

Россияне нервно реагируют.

В Кыргызстане хотят декоммунизировать и дерусифицировать названия районов столицы страны Бишкека. В частности, с таким предложением выступил спикер парламента республики Нурлан Шакиев. В то же время в России в ответ заявили, что таким образом государство «выходит на путь Украины».

Как заявляет российская радиостанция «Говорит Москва», представитель председателя международного комитета нижней палаты российского парламента Светлана Журова назвала заявление Шакиева «первым шагом к полному отказу от русского языка» в Кыргызстане и добавила, что «события в Украине начались с этого».

«Это не просто так все. Это первые маленькие шаги, чтобы в итоге полностью выдавить русский язык. Я в этом ни секунды не сомневаюсь. … Это, безусловно, нарушит права русских людей в Киргизии, многие из которых там проживают. Наша связь таким образом теряется. А потом следующий этап — школы, а потом еще какой-то и будет, как в Грузии, когда молодежь, к сожалению, практически не говорит по-русски. Мы знаем, что и в Украине тоже с этого начиналось. Защита, казалось бы, национального государственного языка, но в то же время, чтобы люди потихоньку понимали, что они больше по-русски говорить не будут», - выразила она свои волнения по поводу первоочередности киргизского в Кыргызстане.

Депутат добавила, что этот вопрос обсудят на высшем государственном уровне и, возможно, приложат Путину, чтобы тот «сделал замечание президенту Кыргызстана».

Отметим, что районы Бишкека до сих пор носят советские названия – Первомайский, Свердловский, Жовтневый и Ленинский.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».