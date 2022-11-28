Была Россия и закончилась 2 Валерий Калныш

28.11.2022, 13:12

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Валерий Калныш

Кремль деконструировал миф о российском величии.

Начав эту войну на псевдоисторических основаниях (Украины нет и не было никогда, украинцы – не нация, а охмуренные нацистами непонятно кто), Россия добилась несомненного успеха в деконструкции мифа о собственном величии.

Убита и брошена на съедение бучанским собакам “вторая армия мира”.

На паперти духа, скрюченный и в струпьях, в обнимку с патриархом в генеральских погонах стоит «народ-богоносец».

Под завалами Мариупольского драмтеатра, задыхаясь и ломая ногти о бетон, кричит «русский освободитель».

Запутавшись в якорной цепи крейсера «Москва» на дно ушла «великая морская держава».

Нет никакого величия. На груде из обломков литературы и балета, физики и космоса доставшихся Путину в наследие от былых поколений, теперь, в обнимку с керамическим унитазом, сидят зек и старая хабалка в рваном тряпье. Была Россия и закончилась.

Валерий Калныш, Telegram

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