Военный эксперт: Бегство россиян из Запорожской области неотвратимо 28.11.2022, 13:55

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Положение группировки россиян на юге становится все хуже.

Условия для контрнаступления украинских защитников в Запорожской области пока не сформированы, потому говорить о бегстве россиян с ЗАЭС и Энергодара рано, хотя оно и неотвратимо.

Такое мнение озвучил украинский военный эксперт Александр Коваленко, комментируя в Telegram заявление президента НАЭК «Энергоатом» Петра Котина о том, что российские войска могут готовиться к выходу с территории Запорожской атомной электростанции.

По мнению эксперта, когда ВСУ начнут продавливать россиян на Запорожском плацдарме, те резко используют нарратив про МАГАТЭ и покинут северо-западный выступ.

«Возможно, так и будет. Но не сейчас и не завтра, и не через неделю», – отметил Коваленко.

Как считает эксперт, не исключено, что положение группировки россиян на юге становится все хуже, и в виду этого командование российской армии готовит очередной нарратив для оправдания их бегства.

«Вот уже как 9 месяцев российскому потребителю информационного фаст-фуда регулярно скармливают разного рода оправдания своих поражений. Передислокация и перегруппировка, жест доброй воли, непростые решения… Все это было. А теперь будет – передача ЗАЭС под патронат МАГАТЭ? Еще один оправдательный нарратив. Но, уходя с ЗАЭС российские оккупационные войска, должны будут уйти и из Энергодара. То есть, на северо-западном навершии временно оккупированной территории Запорожской области образуется операционная зона, через которую свободно смогут действовать ВСУ. Пойдут ли на это оккупанты, давая ВСУ возможность расширить на левом берегу плацдарм? Только при одном условии. При условии, что к тому времени россияне потеряют контроль над Васильевкой, Орлянским, Днепрудным и в целом трассой Р-37. А, возможно, это исключительно при контрнаступлении ВСУ», – заявил Коваленко.

Эксперт прогнозирует, что условия для контрнаступления в Запорожской области будут сформированы не раньше первого квартала 2023 года.

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