Бывший белорусский «Макдональдс» теперь называется в интернете «Виктори рестораны»4
- 28.11.2022, 14:04
- 1,274
Как выглядит страница доставки.
28 ноября на сайте «Яндекс.Еда» появился раздел, который называется «КСБ Виктори Рестораны» с юридическим адресом Минск, пр. Дзержинского, 96. Раньше это место на сайте «Яндекс.Еда» занимал «Макдональдс».
УП «КСБ Виктори Рестораны» является представителем франшизы «Макдональдс» в Беларуси. В его активе 14 ресторанов и 5 Кафе в Минске и по одному ресторану в Витебске и Бресте.