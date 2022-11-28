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Бывший белорусский «Макдональдс» теперь называется в интернете «Виктори рестораны»

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  • 28.11.2022, 14:04
  • 1,274
Бывший белорусский «Макдональдс» теперь называется в интернете «Виктори рестораны»

Как выглядит страница доставки.

28 ноября на сайте «Яндекс.Еда» появился раздел, который называется «КСБ Виктори Рестораны» с юридическим адресом Минск, пр. Дзержинского, 96. Раньше это место на сайте «Яндекс.Еда» занимал «Макдональдс».

УП «КСБ Виктори Рестораны» является представителем франшизы «Макдональдс» в Беларуси. В его активе 14 ресторанов и 5 Кафе в Минске и по одному ресторану в Витебске и Бресте.

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