Ученые: Десять минут физической активности могут стать терапией 28.11.2022, 14:28

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Спорт оказывает положительное влияние на наше здоровье как физическое, так и психологическое.

В рамках новой работы, ученые из Австралийского университета Нового Южного Уэльса изучали, как короткие аэробные упражнения могут дополнять существующую поведенческую терапию для лечения ПТСР, пишет techinsider.

Исследователи из Австралийского университета Нового Южного Уэльса попытались выяснить, как поведенческая теория extinction learning*, которая применяется при лечении у пациентов с ПТСР, может комбинироваться со спортом.

*Вид экспозиционной терапии, при которой пациенты, ассоциирующие определенные стимулы с травмирующим опытом (запахи или окружающие предметы), подвергаются воздействию этих триггеров, чтобы постепенно ассоциировать их с безопасностью.

Ученые провели эксперименты, чтобы проверить свою идею в клинических условиях. Они набрали 130 взрослых с ПТСР и разделили их на две группы, обе из которых прошли девять сеансов экспозиционной терапии продолжительностью 90 минут. После этого одна группа также прошла 10-минутный сеанс аэробных упражнений, в то время как другая — 10-минутный сеанс растяжки.

Через неделю после завершения терапии ученые не заметили никакой разницы между двумя группами с точки зрения тяжести симптомов ПТСР. Однако при шестимесячном наблюдении группа, которая выполняла аэробные упражнения, продемонстрировала уменьшение симптомов. Это говорит о том, что для закрепления преимуществ требуется некоторое время, и ученые полагают, что это может быть связано с увеличением молекулы BDNF, которая стимулируется физической активностью.

Она способствует синаптической пластичности в мозге, что действительно важно для экспозиционной терапии. По словам команды, это первый случай, когда подобные результаты наблюдались в клинических условиях, хотя они призывают к осторожности, учитывая раннее состояние исследования.

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