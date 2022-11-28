Про Макея быстро забыли 19 28.11.2022, 15:01

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Владимир Макей

Прекрасная иллюстрация отношения диктатора к своим прислужникам.

Лукашенковские СМИ довольно холодно отреагировали на смерть главы МИД Владимира Макея. Такая тенденция, как заметил политолог Александр Фридман в Telegram, сохраняется:

— Отмену визита Лаврова в Минск официальная пропаганда обьяснила уважением к памяти покойного Макея. Но «уважение к памяти покойного» носит избирательный характер: смерть Макея не повлияла на визит губернатора Приморья Кожемяко в Беларусь.

На переговорах с ним Лукашенко анонсирует скорую встречу с Путиным, а Макея даже не упоминает.

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