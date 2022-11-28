Про Макея быстро забыли

Про Макея быстро забыли19
- 28.11.2022, 15:01
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Прекрасная иллюстрация отношения диктатора к своим прислужникам.
Лукашенковские СМИ довольно холодно отреагировали на смерть главы МИД Владимира Макея. Такая тенденция, как заметил политолог Александр Фридман в Telegram, сохраняется:
— Отмену визита Лаврова в Минск официальная пропаганда обьяснила уважением к памяти покойного Макея. Но «уважение к памяти покойного» носит избирательный характер: смерть Макея не повлияла на визит губернатора Приморья Кожемяко в Беларусь.
На переговорах с ним Лукашенко анонсирует скорую встречу с Путиным, а Макея даже не упоминает.