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Под Сватово за сутки погиб почти целый батальон российских «мобиков»

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  • 28.11.2022, 15:15
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Под Сватово за сутки погиб почти целый батальон российских «мобиков»

Мобилизованные массово гибнут под обстрелами артиллерии.

Данные британской разведки, опубликованные журналистами The Telegraph, подтверждают то, что российские резервисты, призванные в ВС РФ в рамках мобилизации, массово гибнут под обстрелами артиллерии ВСУ: солдаты получают приказ продолжать копать траншеи, когда начинается перестрелка, и остаются на открытых уязвимых отрезках местности.

Командование откровенно дает понять, что «мобиков» не жалко и их участь на передовой - быть «пушечным мясом». Последний из таких подтвержденных случаев – в районе Сватово, где погиб почти весь батальон за сутки.

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