Ключ к освобождению Левобережья Украины Сергей Згурец

28.11.2022, 15:51

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Главные направления боев на данный момент.

Украинская армия будет делать акцент на артиллерию и дальнобойные средства поражения, что создаст условия для освобождения Мелитополя, являющегося ключом к деоккупации всего Левобережья

Линия фронта возле Сватового и Кременной остается без изменений

На прошлой неделе мы прогнозировали, что качественных изменений в военных действиях в Луганской области не произойдет. Ведь погодные условия являются серьезным препятствием для таких действий. В частности, ливни и вязкая почва делают невозможными активные наступательные действия. Однако ВСУ активно работает по противнику артиллерией и дальнобойными средствами поражения. В районе Сватового и Кременного ВСУ активно отрабатывают по противнику именно с помощью артиллерии, не смотря на большое количество личного состава, которое враг сосредоточил на этом участке фронта. Именно поэтому вся прошедшая неделя пошла на то, чтобы украинская армия максимально эффективно уничтожала технику и личный состав российской армии в районе Сватового и Кременной . Также ВСУ постоянно атакуют вражескую технику дальнобойными средствами. Сегодня была информация о том, что такими средствами была атакована танковая колонна россиян у населенного пункта Кисловка. Вместо этого противник пытался контратаковать в районе населенных пунктов Рубежного и Торского. Все атаки русской армии были отражены. Весь участок фронта от Сватового до Кременной находится в том же положении, что и в начале недели.

ВПК США усиливает мощности, чтобы усилить украинскую армию

ВСУ достаточно активно применяют боеприпасы для РСЗО HIMARS. Именно поэтому в США пытаются увеличить производство этих боеприпасов. Это нужно, чтобы восстановить собственные запасы и помочь Украине. Такие действия говорят о том, что союзники активно пытаются помочь Украине освободить территории, оккупированные Россией. Это же касается и ПТРК Javelin, ПЗРК Stinger и многих других видов вооружения. Поскольку эти виды вооружения поддерживают активность ВСУ в наступлении и освобождении территорий Украины.

Ситуация вокруг Бахмута остается напряженной

В зоне Бахмута украинская армия пытается сконцентрировать и выровнять силы в артиллерии с русской армией. Россияне изо всех сил хотят окружить этот город. Все восемь месяцев силы противника не могут пробить оборону украинской армии в городе Бахмут. Сейчас враг пытается обойти линию фронта вокруг Бахмута по двум направлениям. В частности, с северо-востока в районе населенных пунктов Бахмутское и Соледар и юга в районе Опытного и Иванграда. Однако эти попытки атаковать украинские позиции значительно не изменили ситуацию. Поскольку увеличение артиллерии и резервов у Бахмута позволяет нам удерживать линию фронта возле города.

Россияне пытаются окружить Авдеевку и Марьинку

Враг пытается расширить участок фронта не только под Бахмутом, но и в районе Авдеевки. Ситуация вокруг Донецка, в частности возле Марьинки и Авдеевки, является также одним из самых горячих участков фронта на сегодня. Россияне пытаются окружить Авдеевку по двум направлениям. То же касается и Марьинки. У Марьинки враг тоже пытается продемонстрировать хоть какие-то успехи. Однако, даже зайдя в Павловку, противник оказывается в похожей ситуации как на острове Змеиный – по нему будет вестись активный артиллерийский обстрел ВСУ из Угледара. Поэтому мы понимаем, что это направление будет сохраняться достаточно напряженным. Это также признает и Генштаб ВСУ. Поскольку для российского руководства захват этих населенных пунктов в приоритете для того, чтобы продемонстрировать хоть какие-то положительные результаты на линии фронта.

Мелитополь – ключ к освобождению оккупированной территории на левом берегу Днепра

Все основные логистические пути противника на Юге Украины находятся в зоне поражения дальнобойных средств ВСУ. Это очень принципиально, так как дозволяет нам разжижать оборону русских войск. На этом участке фронта можно реализовать ту же стратегию, которую использовали ВСУ на правом берегу Днепра. Однако динамика боевых действий на левом берегу Днепра может занять определенный промежуток времени. Мы ведь понимаем, что возможность противника поставлять боеприпасы на оккупированную территорию Украины из аннексированного Крыма достаточно усложнена. В частности, у россиян есть только два пути поставки - Армянск и Чонгар. Именно поэтому украинская армия будет делать акцент на артиллерию и дальнобойные средства поражения, что создаст условия для освобождения Мелитополя , являющегося ключом к деоккупации всего Левобережья.

Сергей Згурец, espreso.tv

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