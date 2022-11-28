Во Франкфурте-на-Майне запустили беспилотные автобусы 28.11.2022, 16:05

2,302

В них не нужно платить за проезд.

По улицам Франкфурта-на-Майне (Германия) теперь можно прокатиться на беспилотных автобусах, в которых не нужно платить за проезд, пишет «Европульс».

На автобусах работают специально обученные контролеры. В случае чрезвычайной ситуации они будут готовы взять в свои руки управление машиной.

Автобусы ездят по 2,7-километровому маршруту в городском районе Ридервальд. До июля следующего года автобусы будут ездить со скоростью 20 километров в час, а затем их скорость собираются значительно увеличить.

Беспилотный общественный транспорт тестируют и в других европейских городах. Так, беспилотные автобусы уже ездят по улицам Тарту (Эстония), Копенгагена и Тампере (Финляндия).

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».