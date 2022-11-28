Во Франкфурте-на-Майне запустили беспилотные автобусы
- 28.11.2022, 16:05
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В них не нужно платить за проезд.
По улицам Франкфурта-на-Майне (Германия) теперь можно прокатиться на беспилотных автобусах, в которых не нужно платить за проезд, пишет «Европульс».
На автобусах работают специально обученные контролеры. В случае чрезвычайной ситуации они будут готовы взять в свои руки управление машиной.
Автобусы ездят по 2,7-километровому маршруту в городском районе Ридервальд. До июля следующего года автобусы будут ездить со скоростью 20 километров в час, а затем их скорость собираются значительно увеличить.
Беспилотный общественный транспорт тестируют и в других европейских городах. Так, беспилотные автобусы уже ездят по улицам Тарту (Эстония), Копенгагена и Тампере (Финляндия).