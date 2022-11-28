Политзаключенному из Минска присудили шесть лет колонии и огромный штраф 28.11.2022, 16:00

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Михаил Тарасевич

Дело рассматривала судья Виктория Шабуня.

Суд Центрального района Минска 28 ноября завершил разбирательство по уголовному делу 36-летнего минчанина Михаила Тарасевича, сообщает правозащитный центр «Вясна».

Дело рассматривала судья Виктория Шабуня.

Михаила Тарасевича предположительно задержали 30 августа 2022 года, до суда он содержался в СИЗО № 1 Минска. Политзаключенному предъявили обвинение по шести статьям Уголовного кодекса:

- ст. 391 — «оскорбление судьи или народного заседателя»;

- ст. 369 — «оскорбление представителя власти»;

- ч. 1 ст. 368 — «оскорбление Лукашенко»;

- ч. 1 ст. 366 — «насилие либо угроза насилия в отношении должностного лица, исполняющего служебные обязанности»;

- ст. 364 — «насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел»;

- ч. 2 ст. 366 — «насилие либо угроза насилия в отношении должностного лица, выполняющего служебные обязанности, совершенные повторно».

Судебный процесс начался 22 ноября и завершился обвинительным приговором: по совокупности обвинений судья Виктория Шабуня окончательно назначила Тарасевичу лишение свободы сроком на шесть лет в колонии в условиях усиленного режима.

Также он должен выплатить «компенсацию морального вреда» «потерпевшим» и «урон, нанесенный остановкой общественного транспорта», в размере 49 тысяч рублей, что составляет почти 20 тысяч долларов.

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