Освобождение Крыма: военный эксперт озвучил сценарий и возможные сроки 28.11.2022, 16:11

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Фото: Reuters

ВСУ имеют возможность перерезать россиянам снабжение.

Вооруженные силы Украины могут отрезать России все подступы к Крыму, кроме Крымского моста. Это сделает деоккупацию полуострова реальной задачей для ВСУ.

Такое мнение высказал украинский военный эксперт Юрий Федоров в разговоре с российским правозащитником и блогером Марком Фейгиным.

- Если войска ВСУ подходят к подступам к Крыму, к Перекопскому перешейку и так далее, все наземные коммуникации, кроме Крымского моста, оказываются перерезанными. Выйти на Крым без перерезания коммуникаций, по которым снабжаются значительные части российских войск на юге Украины в целом и в Крыму в том числе, невозможно. Значит, они будут перерезаны, - считает эксперт.

Как отметил Федоров, уже сегодня в Херсонской области с правого берега Днепра можно обстреливать значительную часть логистических центров и хабов, которые находятся на левом берегу.

- Поражение может быть вплоть до Армянска - это практически на перешейке. Если удастся пройти на левый берег либо через Кинбурнскую косу, либо каким-то другим образом, либо двигаясь из Запорожской области через Мелитополь, значит, вся северная часть Крыма будет в зоне поражения артиллерии ВСУ. При том, что единственная коммуникация - это Крымский мост, его пропускная способность ограничена, а сам он достаточно уязвим. Тогда возникает вопрос - а чем собственно воевать будут российские войска там, - подчеркнул он.

По словам эксперта, если коммуникации будут перерезаны, «значит, требуется жест доброй воли, требуется уйти».

- А уйти из Крыма еще сложнее. Во время Второй мировой войны начальство из Севастополя сбежало на подводных лодках, а порядка 100 тысяч человек, рядовых и офицеров советской армии, были брошены и попали в плен. Теперь не знаю, как они будут убегать - может быть, этот мост пригодится РФ, чтобы эвакуировать побыстрее, - заявил Федоров.

Эксперт также напомнил об оптимистичных прогнозах по деоккупации полуострова, где назывались сроки в несколько месяцев:

- Генерал Бен Ходжес - умудренный военным опытом человек. Он не случайно рассказывал о возможности освобождения Крыма уже где-то в ближайшие месяцы... Президент Украины Владимир Зеленский достаточно оптимистично говорит, что если не удастся освободить Крым политическим путем, в процессе урегулирования конфликта русские войска уходят из Крыма, значит будем освобождать военным путем. Думаю, что Владимир Александрович как президент просто так словами не бросается. Значит, такого рода перспективы становятся вполне реальными.

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