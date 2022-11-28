Стали известны подробности ребрендинга ресторанов «МакДональдс» 2 28.11.2022, 17:53

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Поговорили с сотрудниками ресторанов.

Ребрендинг ресторанов «МакДональдс» наступил внезапно. Ожидаемой смены названия на «Вкусно — и точка» 22 ноября не случилось, зато утром 28 ноября рестораны заработали вообще без вывесок. «Зеркало» рассказывает подробности.

— Вчера вечером скинули информацию по новому меню, на этом все, — рассказал один из сотрудников «КСБ Виктори Рестораны». — На наши вопросы по поводу изменений руководство отвечало, что сами толком ничего не знают и делятся информацией по мере поступления. Утром нам сообщили, что с сегодняшнего дня мы работаем как самостоятельный белорусский бренд.

Изменения меню, о которых говорит собеседник, касаются вывода из продажи ряда позиций (например, «Биг Мак», «МакФлурри», «Хэппи Мил»), замены ингредиентов, переименований блюд и введения новых (например, «яблочный пирожок»).

Каких-либо изменений в работе, кроме меню, собеседник пока не заметил. Название, под которым будут работать бывшие рестораны «МакДональдс», пока неизвестно, уверяет он. И цитирует слова руководства: «Мы будем развивать свой собственный бренд».

Еще один сотрудник ресторана сети в Минске подтверждает, что она будет работать под собственным брендом. Правда, под каким, неизвестно.

— Этой ночью, часов до трех, пару человек вызвали на погрузочно-разгрузочные работы. Как мне сказали, окончательно избавлялись от упаковки и всех упоминаний «МакДональдс», — говорит источник. — Вчера появилась пара новых десертов, которые есть в российском «Вкусно — и точка». Но пока никто не знает, какое будет название у заведений.

Насколько известно собеседнику, вывески и логотип изначально хотели сделать в цветовой гамме российской сети. Но, по его словам, информации о продаже ресторанов владельцу «Вкусно — и точка» Александру Говору пока не было.

Журналисты также позвонили в один из минских ресторанов сети. Там подтвердили, что под брендом «МакДональдса» заведения уже не работают.

— Это «КСБ Виктори Рестораны», — заявили на том конце.

— Скажите, а известно, под каким брендом будете работать дальше, какие еще будут изменения?

— Этого я пока сказать не могу. Сейчас мы работаем как «КСБ Виктори Рестораны».

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