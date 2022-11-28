Тихановская встретилась с членами Сената и депутатами парламента Румынии

Тихановская встретилась с членами Сената и депутатами парламента Румынии19
- 28.11.2022, 19:12
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Она призвала поддержать создание международного трибунала для Путина и Лукашенко.
Светлана Тихановская в ходе визита в Румынию встретилась с членами Сената и депутатами парламента и призвала их поддержать создание международного трибунала для Владимира Путина и Александра Лукашенко. Об этом она написала в Twitter.
— Я призвала поддержать создание международного трибунала для Путина и Лукашенко. Каждое преступление должно быть зафиксировано и расследовано — это касается преступлений против человечности в Беларуси и военных преступлений в Украине, — рассказала Тихановская после встречи с членами комитетов по международным делам Сената и Палаты депутатов парламента Румынии.
Тихановская прибыла в Румынию с официальным визитом 27 ноября, сообщает ее пресс-служба. Она уже встретилась с министром иностранных дел страны Богданом Ауреску, с которым обсудила ситуацию в Беларуси и регионе, действия белорусских властей в ходе войны в Украине и помощь гражданскому обществу Беларуси.