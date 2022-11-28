В Пинске люди больше года не могут вернуться в квартиры после капремонта 28.11.2022, 19:59

Там до сих пор не убрано и нет света.

Капремонт пинских двухэтажек в Пинске со столетней историей должен был занять пару месяцев и закончиться еще год назад. Однако вернуться в квартиры по-прежнему невозможно: там до сих пор не подключили свет и не убрали мусор. Об этом региональному изданию «Медиа-Полесье» рассказали жильцы, которых на время проведения работ еще в августе 2021-го выселили из дома.

Два двухэтажных дома на улице Комсомольской в Пинске были построены еще в 1917 году. Они признаны историко-культурной ценностью и находятся под охраной государства, однако с момента постройки ни в одном из зданий ни разу не проводился капитальный ремонт.

Из удобств в квартирах имелись холодная вода и центральное отопление, газ проводился из баллонов, а туалет находится на улице: на всех жильцов — две кабинки. В таких условиях выросли несколько поколений семей.

В 2020 году оба дома были включены в список претендентов на капитальный ремонт. Согласно смете, на проведение работ из бюджета планировали выделить более 440 тысяч рублей.

Среди прочего планировалось укрепить фундамент, частично переложить стены, провести новые вентиляционные шахты, отремонтировать балконы и вывести розетки для подключения электроплит, заменить водопровод для холодной и горячей воды, батареи и систему отопления. На время проведения ремонта жильцов из дома отселили.

Работы начались в августе 2021-го и, согласно предварительным расчетам, должны были закончиться в ноябре того же года. Однако в середине нынешнего лета издание сообщало, что капитальный ремонт там все еще продолжается.

Спустя год после предполагаемого окончания ремонтных работ жильцы говорят, что по-прежнему не могут заселиться в свои квартиры, хотя «за этот период можно реанимировать пол-улицы». Среди прочего они жалуются на то, что ремонтно-строительная организация до сих пор не убрала после себя мусор, а свет так и не подключили.

По словам пинчан, хождение по всевозможным инстанциям пока не принесло результата.