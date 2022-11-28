Губернатор Сахалина предложил женам мобилизованных самим ехать на Донбасс 2 28.11.2022, 20:12

По его словам, там жены смогут понять, в чем нуждаются оккупанты.

Женам и матерям мобилизованных сахалинских военных предложили отправиться в аннексированную «Донецкую Народную Республику», чтобы самим понять, в чем нуждаются военнослужащие. Об этом рассказал глава Сахалина Валерий Лимаренко после встречи с ними.

«В регионе создается общественная группа жен и матерей военнослужащих. Участницы смогут по очереди отправляться в Донецкую Народную Республику. Это позволит оказывать помощь от региона более адресно и эффективно» — написал Лимаренко в телеграм-канале. Поездки оплатит «Единая Россия».

В пятницу, 25 ноября, Кремль сообщил о встрече президента Владимира Путина с матерями и женами мобилизованных резервистов. Большинство из них оказались чиновницами, депутатами, функционерами «Общероссийского народного фронта» и других провластных структур.

При этом власти проигнорировали обращения участниц «Совета матерей и жен мобилизованных» и «Комитета солдатских матерей». На следующий день после встречи в Ново-Огарево сообщество «Совета матерей и жен», которые требовали от властей страны вернуть мобилизованных военных домой, заблокировали в VK. Решение принято на основании требования Генеральной прокуратуры.

27 ноября в праздник Дня матери «Феминистское антивоенное сопротивление» и инициативная группа матерей мобилизованных и солдат-срочников опубликовали открытое письмо к членам Совета Федерации. Они просили вывести войска с территории Украины, прекратить военные действия и отправить военнослужащих домой.

«Я, к сожалению, не видел и потому не могу прокомментировать», — прокомментировал письмо пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

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