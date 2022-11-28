Власти Минска о пустых полках в магазинах: Менеджеры несвоевременно выкладывают товары 3 28.11.2022, 20:53

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Заместитель председателя Мингорисполкома отрицает дефицит товаров.

В эфире телеканала СТВ заместитель председателя Мингорисполкома Надежда Лазаревич высказалась о том, откуда появляются фото с пустыми полками в магазинах.

Такие фото с недостаточно полными или пустыми полками в магазинах приходят и в Мингорисполком.

- Мы сразу реагируем, у нас в районах есть специалисты, которые выезжают. Очень часто менеджеры магазинов несвоевременно выкладывают на полки товары, - говорит Лазаревич. - Просто не успели.

Также, по ее словам, часть торговых сетей не являются субъектами Минска, а, к примеру, Минской области.

- С ними мы отрабатываем. У них очень маленький, урезанный состав продавцов и обслуживающего персонала в магазине – снижение затрат и все остальное. И, конечно же, просто выпадают, несвоевременно, я уверена, это какой-то большой на выезде из Минска объект, в котором просто-напросто не отработали и не выставили позиции.

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