Российский рубль упал до минимума с июля 28.11.2022, 21:04

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Это случилось после обвала цен на российскую нефть.

Российский рубль возобновил снижение на валютном рынке Московской биржи после продолжавшегося почти два месяца «штиля», пишет The Moscow Times.

На торгах в понедельник курс евро впервые с начала октября поднялся выше 64 рублей, а доллар пробил отметку 61 рубль на фоне обвала цен на нефть, который не утихает вторую неделю.

С первой недели ноября фьючерсы на сорт Brent подешевели на 15% и едва не ушли ниже 80 долларов за баррель на опасениях глобальной рецессии и новостях из Китая, где вспышка Covid-19 и локдауны вызвали сильнейшую волну протестов с восстания на площади Таньаньмэнь.

Цена российской нефти Urals за тот же период рухнула почти на 30%: в пятницу, 25 ноября, партии с отгрузкой из Приморска продавались по 51,96 доллара - с почти 40-процентной скидкой к Brent.

«Провал цены на нефть не оставил инвесторам вариантов», - говорит старший трейдер УК «Альфа-капитал» Владислав Силаев. В понедельник курс евро достигал 64,11 рубля - максимума с 7 июля, а доллар поднимался до отметки 61,1975, самой высокой почти за три недели.

Если нефтяные котировки закрепятся на низких уровнях надолго, это будет «постепенно сокращать экспортную выручку, большой объем которой является ключевым фактором стабильности российской валюты», говорит эксперт БКС Дмитрий Бабин.

Экспортеры, которым уже в ближайшие дни предстоит оказаться под ударом новой волны европейских санкций, уже частично придерживают валюту, а для выплаты налогов предпочитают занимать рубли, считает Егор Сусин, управляющий директор ГПБ Private Banking: это могло бы объяснить «стояние» курса около 60 рублей за доллар в последние месяцы.

На текущей неделе курс доллара может продолжить свой рост к отметке 62 рубля, а евро дойти до 65 рублей, прогнозируют аналитики ПСБ.

В перспективе российский рынок может и вовсе столкнуться с дефицитом валюты, предупреждают аналитики Росбанка: приток валютной выручки в форме евро устойчиво сокращается, поскольку «Газпром» поставляет в Европу одну десятую от довоенных объемов, а с 5 декабря ЕС вводит эмбарго на российскую нефть, за которым последует запрет нефтепродуктов (5 февраля).

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