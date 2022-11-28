Российская нефть упала ниже предложенного ЕС лимита цен 28.11.2022, 21:26

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Ключевой для России сорт нефти подешевел до 51,96 доллара за баррель.

Ведущая марка российской нефти Urals снова упала в цене, что стало напоминанием о проблемах, с которыми сталкиваются дипломаты Европейского союза, ведущие переговоры об уровне цен, на котором можно ограничить экспорт Москвы.

Об этом пишет Bloomberg.

Ключевой для России сорт нефти Urals подешевел до 51,96 доллара за баррель в порту Приморск на Балтийском море. На такую же сумму и до такого же уровня упала цена в Новороссийске на Черном море.

В конце прошлой недели дипломаты ЕС обсуждали вопрос о введении ограничения на продажу российской нефти в диапазоне от 65 до 70 долларов за баррель. Переговоры могут возобновиться в понедельник. Любому покупателю, который заплатит больше установленного лимита, не будет разрешено использовать европейские суда или европейскую страховку, соответствующую отраслевым стандартам.

Но проблема в том, что некоторые страны ЕС, включая Польшу, настаивают на более низком уровне лимита, чем $65-70, чтобы наказать Кремль за войну в Украине. Греция, которая является крупнейшим в мире государством, владеющим нефтяными танкерами, напротив, предпочла бы установить высокий предел. Чем ниже спотовая цена, тем больше давление в пользу снижения лимита.

Дипломатам необходимо прийти к единому мнению, а затем согласованную ими цифру должна будет утвердить Группа семи.

Чем выше уровень лимита, тем легче России и ее клиентам будет нанимать танкеры со стандартным страхованием.

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