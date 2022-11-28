Какой будет погода в Беларуси во вторник 28.11.2022, 22:37

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На большей части территории страны ожидается снег.

Мокрый снег и гололедица ожидаются в Беларуси 29 ноября, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Во вторник будет облачно. На большей части территории ожидается снег, мокрый снег, днем местами по юго-востоку сильный мокрый снег. Местами туман, гололед, налипание мокрого снега. На отдельных участках дорог гололедица.

Ветер восточный, юго-восточный 4-9 м/с. Температура воздуха минимальная ночью составит 0 - минус 5 градусов, а днем - минус 4 - плюс 1 градус.

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