ВСУ взорвали ж/д мост под Мелитополем, по которому армия РФ получала технику и боеприпасы 4 29.11.2022, 8:09

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Операция была проведена вблизи населенного пункта Старобогдановка.

ВСУ повредили железнодорожный мост под Мелитополем, по которому оккупанты возили технику. Украинские защитники продолжают эффективно противостоять агрессии российских оккупантов, постепенно освобождая захваченные населенные пункты. Кроме этого, ВСУ лишают армию РФ возможности получать новую технику, боеприпасы и помощь в живой силе.

Как сообщает Генштаб, украинские военные повредили железнодорожный мост вблизи населенного пункта Старобогдановка Запорожской области, по которому оккупанты возили технику и боеприпасы.

Кроме того, оккупанты продолжают попытки удержать захваченные позиции в Запорожской области. 28 ноября они обстреливали районы населенных пунктов Времовка, Новоселка, Новополь, Красное, Железнодорожное, Дорожнянка и Каменское Запорожской области.

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