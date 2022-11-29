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ВСУ разгромили войска РФ под Бахмутом

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  • 29.11.2022, 15:44
  • 8,596
ВСУ разгромили войска РФ под Бахмутом

Провал штурма обернулся огромными потерями для подразделений оккупантов.

Подразделения российской армии несут тяжелейшие потери под Бахмутом, пытаясь захватить город.

При этом интенсивность боевых действий на отмеченном участке фронта является максимальной, а штурмовые действия оккупантов не прекращаются ни днем, ни ночью.

Об этом на своей странице в социальной сети Twitter сообщил боец 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ «Холодный Яр» с ником «Твой друг Стус».

«Бои не утихают ни днем, ни ночью. Россиян много, заканчиваться они не планируют. Постоянно подходят новые группы, поэтому темп и напряжение на участке не спадает уже долгое время. Интересует только, что они думают, когда им показывают пальцем на посадку и говорят ее штурмовать?» - отметил он.

Боец опубликовал видео, на котором десятки погибших российских военных валяются в посадках, провалив штурм.

«Я никогда не пойму этих маневров. Типы, у вас час назад в посадку зашло 12 человек, вернулось 4. Вас вообще ничего не смущает? Может, хоть спроси своих сокамерников, как оно? Чисто так для себя перед смертью», - добавил боец.

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