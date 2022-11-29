ВСУ разгромили войска РФ под Бахмутом 2 29.11.2022, 15:44

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Провал штурма обернулся огромными потерями для подразделений оккупантов.

Подразделения российской армии несут тяжелейшие потери под Бахмутом, пытаясь захватить город.

При этом интенсивность боевых действий на отмеченном участке фронта является максимальной, а штурмовые действия оккупантов не прекращаются ни днем, ни ночью.

Об этом на своей странице в социальной сети Twitter сообщил боец 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ «Холодный Яр» с ником «Твой друг Стус».

«Бои не утихают ни днем, ни ночью. Россиян много, заканчиваться они не планируют. Постоянно подходят новые группы, поэтому темп и напряжение на участке не спадает уже долгое время. Интересует только, что они думают, когда им показывают пальцем на посадку и говорят ее штурмовать?» - отметил он.

Боец опубликовал видео, на котором десятки погибших российских военных валяются в посадках, провалив штурм.

«Я никогда не пойму этих маневров. Типы, у вас час назад в посадку зашло 12 человек, вернулось 4. Вас вообще ничего не смущает? Может, хоть спроси своих сокамерников, как оно? Чисто так для себя перед смертью», - добавил боец.

Бої не вщухають ні вдень ні вночі.

русні багато, закінчуватись вона не планує. постійно підходять нові групи, тому темп і напруга на ділянці, не спадає вже довгий час. цікавить тільки, про що вони думають, коли їм показують пальцем на посадку і кажуть її штурмувати? pic.twitter.com/FSHPxG34eN — твій друг Стус (@slovyanskasil) November 28, 2022

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