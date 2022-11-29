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В Беларуси будут заочно судить уехавших из страны бизнесменов

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  • 29.11.2022, 16:19
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В Беларуси будут заочно судить уехавших из страны бизнесменов

Об этом заявил глава СК Гора.

Нововведение белорусской правовой системы, заочные суды для уехавших за границу, ожидают не только политических оппонентов действующей власти. Они грозят и фигурантам иных уголовных дел — теперь экономических.

Новую категорию лиц для специального производства 29 ноября председатель Следственного комитета Дмитрий Гора обсудил на встрече с Александром Лукашенко.

Как объясняют на сайте СК, «специальное производство — производство по уголовному делу в отношении обвиняемого, который находится вне пределов Республики Беларусь и уклоняется от явки в орган, ведущий уголовный процесс». То есть спецпроизводство фактически является первым шагом к недавно узаконенным в Беларуси заочным судам над теми, кто находится за границей.

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