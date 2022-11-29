В Беларуси будут заочно судить уехавших из страны бизнесменов 1 29.11.2022, 16:19

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Об этом заявил глава СК Гора.

Нововведение белорусской правовой системы, заочные суды для уехавших за границу, ожидают не только политических оппонентов действующей власти. Они грозят и фигурантам иных уголовных дел — теперь экономических.

Новую категорию лиц для специального производства 29 ноября председатель Следственного комитета Дмитрий Гора обсудил на встрече с Александром Лукашенко.

Как объясняют на сайте СК, «специальное производство — производство по уголовному делу в отношении обвиняемого, который находится вне пределов Республики Беларусь и уклоняется от явки в орган, ведущий уголовный процесс». То есть спецпроизводство фактически является первым шагом к недавно узаконенным в Беларуси заочным судам над теми, кто находится за границей.

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