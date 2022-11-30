В Украине уничтожен командир отделения взвода морской пехоты оккупантов Эрфурт 5 30.11.2022, 19:09

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Александр Эрфурт

Оккупанта ликвидировали на территории «ЛНР».

В Украине уничтожен оккупант из Коми Александр Эрфурт. Он служил по контракту командиром отделения взвода морской пехоты оккупантов.

Эрфурта ликвидировали на территории «Луганской Народной Республики».

Как сообщает Charter97.org со ссылкой на видео пресс-службы главы Республики Коми, оккупант ранее воевал в Сирии.

Глава республики Коми Владимир Уйба также сообщил, что в Украине был ликвидирован еще один оккупант из Коми – сержант Росгвардии Владимир Барсук.

До призыва на военную службу оккупант проживал в Сыктывкаре. Служил по контракту в Чеченской республике стрелком отделения взвода оперативного назначения.

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