Минобороны Беларуси готовит изменения в мобилизационном законодательстве 5 30.11.2022, 21:30

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Лукашисты посмотрели на опыт мобилизации в России и решили внести изменения.

В Беларуси учли опыт частичной мобилизации в России и решили подкорректировать законодательство. Как — пока непонятно, но обещают вынести на общественное обсуждение. Об этом в интервью «СБ. Беларусь сегодня» заявил министр обороны Беларуси Виктор Хренин.

Глава Минобороны заявил, что в Беларуси анализируют опыт России по проведению мобилизационных мероприятий.

— Не раскрою военной тайны, напомнив, что задача Вооруженных Сил — это обеспечение боевой и мобилизационной готовности. Мобилизационные сборы мы проводим уже сколько лет подряд. Мобилизация для нашей республики очень важна, хотя бы с той точки зрения, что мы ведь не содержим армию в тех масштабах, которые нужны для отражения агрессии. Экономика страны не выдержит. Поэтому мы определились с той численностью, которая оптимальна с учетом мобилизационного ресурса, подготовки населения, — заявил Хренин.

Он напомнил, что сейчас в Беларуси «систематически и планово» проходит проверка учетных данных военнообязанных. По его словам, проверено более миллиона военнообязанных.

— Кроме того, учитывая свой опыт и опыт российских коллег, подкорректируем некоторые моменты и в законодательном плане. Сейчас идет активная работа по подготовке предложений для внесения изменений в ряд законодательных актов. Скоро они будут вынесены на рассмотрение парламентариев, обсуждение общественности, — добавил министр обороны.

Хренин также отметил, что в военном ведомстве видят «и от женщин повышенный интерес к получению элементарных навыков военной подготовки» и напомнил, что в Беларуси есть и система начальной военной подготовки, и центры допризывной подготовки.

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