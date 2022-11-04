В России мобилизованным перед отправкой на фронт выдали пластмассовые каски 17 4.11.2022, 15:21

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Их легко разломать даже вручную.

Мобилизованные россияне пожаловались, что им выдали пластмассовые каски, которые легко разломать даже вручную. Они предложили чиновникам самим идти в бой с таким обмундированием, ведь шансов выжить в такой каске нет.

Подтверждающее видео появилось в сети. «Мобики» на камеру показали все недостатки полученных средств «защиты».

«Вот такие каски пришли из Ставропольского края. Руками их можно разорвать. Обычным перочинным ножиком снимается, там про пулю даже речь не идет элементарно. Спасибо огромное администрации Ставропольского края. А замглавы администрации, который орал, что мы все в бой пойдем, пусть наденет эту каску и идет в бой, самым первым», – возмутились мобилизованные.

Они показали, что внутреннюю часть каски легко можно оторвать, даже не прилагая усилий, а верх срезается, как бумага.

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