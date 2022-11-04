В Ганцевичах работницы устроили забастовку под стенами предприятия 4.11.2022, 17:58

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Они успешно добились выплаты зарплат.

Сидеть до темна у стен предприятия и вести прямую видео-трансляцию – такой способ придумали работницы ООО «Полоцкая ягода», чтобы стрясти с нанимателя обещанную зарплату за октябрь 2022 года.

Телефонный обзвон руководства частного предприятия и корреспондентов «ГЧ», чтобы дать публичную огласку происходящему, женщины начали днем 3 ноября.

Работницы устали слушать обещания. Они требовали заработанные деньги, выплата которых и так уже была просрочена. Похоже, трудящихся женщин, среди которых большинство многодетные мамы, довели до отчаяния.

В таких случаях в Одессе говорят, «не делайте мне нервы». Переборщицы ягод добились своего.

Что это за предприятие и кто эти женщины

СПРАВКА:

ООО «Полоцкая Ягода» деятельность начала в 2015 году в г. Полоцк, Витебской области. Основными видами деятельности компании являются заготовка, закупка, переработка, упаковка и реализация дикорастущих, культурных ягод и грибов, а также плодово-овощной продукции на внутренний рынок и на экспорт.

Договор устный: днёвка – 36 рублей

В Ганцевичах предприятие работает не первый год. Даёт возможность подзаработать ганцевчанам и жителям ближайших деревень. О подработке ганцевчанки узнали из объявлений. ООО «Полоцкая ягода» набирала сезонных работниц с 15 августа на переборку малины, ежевики, сливы.

В этом году в двух бригадах по 12 человек. Многодетные мамы, с которыми беседовал корреспондент, работали в первую смену. Во вторую смену приходили ганцевчанки после основной работы, к примеру, нянечки из детского сада, почтальоны и т.д. По словам работниц, они договоров не подписывали. Но кто требовал, с теми заключили договора.

На словах пообещали выплачивать 36 рублей за днёвку (с 9 до 17 часов)

Некоторые работали полдня, другие – по две смены, чтобы побольше заработать. В день доводили требования перебрать 2,5 тонны. Чтобы выполнить объём, иной раз работникам приходилось оставаться сверхурочно.

Женщины фасовали ягоду в ящики не только в складском помещении. Иногда их привлекали на переборку в холодильнике при температуре минус 8 градусов. В холодильной камере работали по таким же расценкам.

С вопросом по задержке зарплаты одна работница, у которой был заключён договор, обратилась в прокуратуру. Со слов работниц, ей там якобы посоветовали подписать коллективное обращение. После того случая женщина больше не работает.

«Мы поняли, что руководству фирмы выгодны временные работники без договора. Поработают пару дней и уходят без расчёта», – говорит Татьяна Уткина.

Зарплату платят не вовремя

По словам работниц, при устройстве им пообещали, что будут рассчитывать каждые 15 дней. Но даже с первой зарплатой припоздали примерно на неделю, а далее – стали задерживать всё больше.

Такая ситуация вынудила женщин добиваться выплаты зарплаты. Так как у каждой дома семья, дети, да ещё и кредиты с квартплатой платить нужно во время.

У Натальи Ясинской восемь детей. Она пошла на подработку потому что муж с переломами полгода дома на реабилитации. У Татьяны Уткиной четверо взрослых детей. Младшему уже 18 лет. Она ездила на работу в Ганцевичи из деревни Огаревичи, что в 8 км от города.

«Мы знали, что они и в прошлом году задерживали расчёт. Но надеялись сейчас на лучшее – хотели подзаработать. А стало ещё хуже», – рассказала Татьяна Уткина.

Всё бы неплохо, если бы платили вовремя, говорят женщины.

«Первое время платили исправно. Некоторые грузчики за две недели и по 1000 рублей получали. Но работать приходилось и ночью на загрузке фур», – рассказала мама троих детей, ганцевчанка Оксана Шепелевич.

Поработали? Следующий квест – выбей деньги

Женщины рассказали, что зарплату приходится выбивать уже не в первый раз. Заработок за период с 15 по 30 сентября отдали со скандалом в полночь 27 октября. Тогда работницы пригрозили, что вызовут прессу. По их мнению, тогда это сработало.

«Тогда нам отправили сообщение, что рассчитают в 17 часов, а потом руководство сообщило, что денег нет. Нас это задело. Мы начали звонить и требовать. Они приехали в 12 ночи, испугавшись, что мы проведём прямую трансляцию и вызовем прессу. Когда выплачивали деньги, на одну пенсионерку так накричали, что та вышла и взялась за сердце. Тогда мы сказали, что больше работать не будем», – рассказала Татьяна Уткина.

Но руководство пообещало, что в понедельник 31 октября рассчитают и за октябрь. Понедельник растянулся до четверга…

Ультиматум: зарплату или замерзнем у стен «Полоцкой ягоды»!

В четверг 3 ноября женщины решили также пойти на принцип и ждать у стен предприятия пока их не рассчитают. Работницы написали генеральному директору и региональному руководителю, что соберутся днём в 12 часов и будут ждать деньги.

По их словам, руководство отвечало, что денег нет. Мол, привезти не могут и перечислить тоже не получается.

«Придумывали какие-то отговорки, как в кино. На дворе же не каменный век. Сегодня можно за секунды перечислить на карту и рассчитать людей в любом городе», – сказала Ольга Хандрико, которой начислено 350 рублей.

Женщины ждали возле цеха переборки ягод, названивали руководству, напоминая, что будут сидеть даже до полуночи, если потребуется. Автор этой статьи тоже сделала несколько звонков руководству.

Генеральный директор Денис Свистунов на звонки рабочих и журналиста не отвечал. Региональный руководитель, который представился агентом по закупкам, сказал автору статьи, что он «никто» и сам ещё не получал зарплату за сентябрь.

Мастер Наталья Телушко пояснила журналисту, что в частной фирме иногда случаются задержки зарплаты, но по мере поступления выручки от сбытой ягоды они рассчитывают работников полностью.

Кина не будет?

Ночной стрим проводить не пришлось. Мастер сказала журналисту по телефону, что приедет с расчётом через час. Представители предприятия прибыли под покровом темноты, на часах было около восьми вечера.

Мастер Наталья Телушко приехала в офис с мужчиной и рассчитала женщин полностью. Они ушли домой довольные.

По словам работниц, поначалу им отдали заработок за две недели октября, а остаток (за 2-3 дня) обещали отдать позже. Но женщины не уходили и начали снимать на телефон разговор с представителями предприятия.

И нервы у тех сдали – к заработанным деньгам женщины получили «крупные премии» – две жирные фиги прямо в камеру телефона.

Женщины такой щедрости явно не ожидали и оказались в затруднительном положении. Не зная, как поделить это «вознаграждение» в виде двух дуль, в итоге видео отправили генеральному директору.

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