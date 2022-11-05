Иран впервые признал поставки беспилотников в Россию - но есть нюанс 3 5.11.2022, 14:35

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Министр иностранных дел страны проговорился перед журналистами.

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян впервые признал помощь Тегерану России беспилотниками. Однако якобы передача БПЛА проходила еще до начала полномасштабной войны в Украине.

Об этом сообщает US News & World Report.

«Мы передали ограниченное количество беспилотников России за несколько месяцев до войны в Украине», - заявил министр во время встречи с журналистами в Тегеране.

Напомним, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба предупредил Иран о последствиях, которые затронут Тегеран в случае принятия решения о помощи России. Он заявил, что Украина будет безжалостной в своих ответных действиях.

Между тем, в СМИ появилась информация о том, что, по мнению американской разведки, Тегеран ищет помощи у Москвы для поддержки своей ядерной программы .

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