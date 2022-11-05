Топ-5 увлекательных фильмов для просмотра на выходных 1 5.11.2022, 21:14

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В каждом из них снялась оскароносная актриса Джессика Честейн.

Голливудская актриса Джессика Честейн не только талантлива в своей сфере, но и является очень добрым человеком. Звезда не осталась в стороне от войны в Украине и посетила Украину в августе, чтобы выразить поддержку.

«Униан» предлагает посмотреть лучшие фильмы, которые прославили Джессику Честейн на весь мир.

«Древо жизни»

Съемки в драме «Древо жизни» стали настоящим прорывом для Честейн. За роль в этом фильме она получила «Золотую пальмовую ветвь».

В центре сюжета 11-летний Джек, который наблюдает за добродушеными поступками своей мамы в то время как отец пытается научить его ставить на первое место себя. Каждый родитель пытается переманить Джека на свою сторону. Но однажды ребенок сталкивается с болью, страданиями и смертью, и теперь ему предстоит по-новому взглянуть на мир.

«Укрытие»

Кёртис - простой рабочий, который живёт в небольшом городке в штате Огайо вместе со своей безработной женой Самантой и дочерью Ханной, недавно потерявшей слух. Их жизнь протекает вполне счастливо, пока Кёртис не начинает видеть по ночам апокалиптические сны о большой грозе с торнадо, которые угрожают жизни его семье. Каждый раз наутро он чувствует себя не в своей тарелке и начинает сомневаться, не сходит ли он с ума. По мере того, как это продолжается, Кёртис решает построить во дворе надёжное штормовое укрытие, которое должно уберечь его семью и его самого от надвигающейся опасности.

«Прислуга»

И хоть в этом фильме Честейн сыграла второстепенную роль, она все же была номинирована на премии Оскар, BAFTA и «Золотой глобус».

События фильма переносят нас в штат Миссисипи в 1960-е годы во время движения за гражданские права чернокожих в США. Так, главная героиня Скитер после окончания университета мечтает стать писательницей и обрести популярность. Но приличной девушке с Юга в те времена стоило думать о том, как выйти замуж и заниматься домом, а не о том, как строить карьеру.

«Мама»

Для Джессики Честейн роль в этом фильме стала непривычной, ведь до этого она снималась в основном в драмах. А в этот раз ей пришлось перевоплотиться и играть в фильме ужасов.

В центре сюжета две девочки, прожившие в заброшенной хижине в чаще леса пять лет. Однажды их находит молодая супружеская пара, оказавшаяся их родственниками. Но девочки не одиноки, у них есть мама, и она приходит из тьмы.

«Опасная игра Слоун»

Элизабет Слоун - самый востребованный лоббист. Она ведет политические игры и ловко манипулирует окружающими. Oна никогда не проигрывает. Но как только ей попадается самое сложное дело в карьере, она понимает, что цена победы может быть слишком высокой.

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