Пригожин объявил о создании «центров ополчения» в Курской и Белгородской областях 6 6.11.2022, 17:08

3,300

Неделя в окопах, три дома.

Частная военная компания «Вагнер» создает «центры подготовки ополченцев» в Курской и Белгородской областях. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании Евгения Пригожина «Конкорд».

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин лично будет финансировать эти центры. «Да, действительно, мы создаём центры подготовки ополченцев. На мой взгляд, ополчение должно состоять из первой линии, которая полностью лежит на жителях данной области», — цитируют Пригожина в пресс-службе.

Ответственность за «материальное обеспечение» таких центров необходимо возложить на региональный бизнес, добавил он. По его словам, если из 100 человек на заводе 50 — «половозрелые самцы», то 25% из них необходимо отправить «в окопы», а 75% должны продолжать работать. Владелец такого завода должен организовать конвейер: чтобы 25% работников мужского пола одну неделю проводили «в окопах», потом три недели дома и на работе. Те предприятия, которые будут предоставлять добровольцев, Пригожин предложил поощрять высокими государственными наградами.

Пригожин один из главных поставщиков «добровольцев» на войну в Украине. Представители российской ЧВК «Вагнера» уже несколько месяцев посещают российские тюрьмы и вербуют заключенных. В некоторые колонии приезжал лично основатель Пригожин. ЧВК «Вагнер» удалось завербовать таким образом более 15 000 человек, следует из данных правозащитников. По данным украинской разведки на октябрь, около 8000 наемников «Вагнера» воюют в Украине.

Благодаря войне в Украине Пригожин снова попал в ближайшее окружение Путина, писала «Медуза». «Война дала ему возможность получить доступ к Путину больше, чем когда-либо прежде», — говорила директор Института европейских, российских и евразийских исследований Университета Джорджа Вашингтона Марлен Ларюэль.

На этой неделе ЧВК «Вагнер» открыл в Санкт-Петербурге свой первый бизнес-центр. При этом до войны в Украине наемническая компания сторонилась публичности, в частности, потому, что оказание наёмнических услуг в России запрещено. Несмотря на это, Пригожин в этом году впервые публично признал, что основал ЧВК «Вагнер».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».