Напуганная Скабеева следом за Симоньян заговорила о Гаагском трибунале 6 1.12.2022, 8:11

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Ольга Скабеева

Главные пропагандисты Кремля ждут расплаты за войну.

За последние несколько дней уже вторая топовая кремлевская пропагандистка открыто заявила о риске для РФ Гаагского трибунала.

С опасениями по этому поводу выступила одиозная телеведущая Ольга Скабеева.

Отрывок скандального эфира со Скабеевой на государственном телеканале РФ доступен на Telegram-канале «Украина 365».

В своей речи Скабеева пыталась пугать россиян тем, что по итогу поражения в Украине не путинский режим и оккупанты, а якобы все граждане попадут на скамью подсудимых Гаагского трибунала.

Она призвала российскую армию усилиться на фронтах, чтобы Украина запросила перемирия. Это, по мнению пропагандистки, поможет Кремлю избежать наказания за преступления против украинского народа.

«Не дай бог. Мы не допускаем это, даже вслух не произносим. Но вдруг, предположим, что-то произойдет и наша страна не сможет одержать победу. Тогда надо исходить из того, что претензии будут предъявлены всем без исключения! Безотносительно (того), на территории РФ он находится или за пределами… Просто те, кто за пределами, наверное, будут немедленно арестованы. Пособник ли он путинского режима или мимо проходил, не важно! Виноватыми будем все! Поэтому и исходим из того, что на кону стоят в прямом смысле слова и существование страны, и существование каждого гражданина РФ, и наша жизнь будущая сколь-нибудь беззаботная… Чтобы без Гаагских трибуналов, возбуждений уголовных дел, компенсаций, репараций, чтобы ничего этого не было, нужна такая активизация боевых действий, так надо жать и давить, чтобы они обращались к нам для перемирия или установки мира», - заявила Скабеева.

Примечательно, что на днях с аналогичным заявлением выступила главред пропагандистского ресурса Кремля Russia Today Маргарита Симоньян.

Это она сказала в эфире у другого пропагандиста Соловьева. Оба грозились уничтожить весь мир, лишь бы дело не дошло до Гааги.

Заявления Симоньян и Скабеевой в своем блоге в Telegram прокомментировал российский военный и политический обозреватель Анатолий Несмиян (Эль Мюрид).

Он уверен, что обе пропагандистки, с одной стороны, транслируют свой личный страх Гааги, а с другой - пытаются навязать это чувство всем россиянам, измазать их своими преступлениями и этим сплотить.

«Народ России и без коллективной вины за преступления режима будет нести свою долю ответственности тем, что «после Путина» придется разгребать то, что этот режим сделал со страной, даже не годы, а поколения. Мы уже заплатили - своим будущим и будущим своих детей - за то, что сделали эти нелюди со страной. А вот те, кто это делал, и те, кто им помогал, они будут платить позже. Но обязательно. И теперь им страшно», - констатировал российский блогер.

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