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Видеофакт: Оккупанты на бронемашине пытались убежать от ВСУ, но их настигла «карма»

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  • 1.12.2022, 9:39
  • 7,324
Видеофакт: Оккупанты на бронемашине пытались убежать от ВСУ, но их настигла «карма»

Снаряд артиллеристов из 45-й бригады поставил точку в захватывающей погоне.

Воины 45-й отдельной артиллерийской бригады ВСУ опубликовали видеозапись неудачной попытки скрыться в исполнении российских оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, запись, сделанную с помощью беспилотника, бойцы опубликовали в соцсетях. На видео видно, как захватчики на бронемашине выезжают с позиции и убегают.

Однако через несколько секунд артиллеристы 45-й ОАБр прямым попаданием уничтожают российскую бронемашину.

Успешная атака украинских бойцов была предпринята на южном направлении и, очевидно, во время операции по освобождению Херсона.

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