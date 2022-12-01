ВСУ готовят для армии РФ большой Крымско-Херсонский котел 1.12.2022, 11:34

Российский фронт начинает сыпаться из-за повального дезертирства мобилизованных.

Российские оккупанты начинают «плановую эвакуацию» из города Пологи на Запорожье. В оккупированный Мариуполь они вывозят госпитали, администрации и коллаборантов. Также существенно возросло количество так называемых 500-х, то есть российских военных, отказывающихся воевать.

Об этом «24 каналу» рассказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник запаса Роман Свитан.

По словам эксперта, количество «беглых мобиков» насколько возросло в последнее время, которые начали вылавливать в степях на вертолетах по всему Приазовью. Российские вертолеты Ми-8 и Ми-24 летают звеньями и десятками вылавливают дезертиров из рядов частично мобилизованных.

«Понимая, что в ближайшее время будет прорыв украинских войск через этот фронт частично мобилизованные, понемногу начинают убегать. Направление движения довольно специфическое – все идут в сторону Мариуполя» – сообщил Свитан.

По его мнению, оккупантам нет смысла оставаться на Херсонщине. Также интересно, что российские вояки не бегут в оккупированный Крым, поскольку понимают, что после выхода ВСУ на Азовское побережье – крымская и херсонская группировка ВС РФ попадает в оперативный котел.

«Мы увидим в ближайшее время большой Крымско-Херсонский котел. Скорее всего, россияне примут решение отходить по меньшей мере в Крым. Им не будет военного смысла оставаться на херсонской земле», — отметил военный эксперт.

Он добавил, что Силы обороны Украины на левом берегу начнут обстреливать врага с двух сторон: с Запада – со стороны Днепра и после выхода на побережье – с Востока. Поэтому оккупанты рискуют оказаться под перекрестным огнем, поэтому лучший выход для них — отойти.

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