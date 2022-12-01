Бойцы ВСУ стерли «в пыль» российский блокпост на левобережье Херсонщины 1.12.2022, 13:33

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Эффектные кадры с дрона.

Украинские бойцы разбили российский блокпост на временно оккупированной территории Херсонской области с помощью ВОГов, выпущенных из дрона. Тем временем захватчики продолжают обустраивать позиции все ближе к админграницам Херсона и Крыма.

Яркие кадры уничтожения вражеского блокпоста на левобережье Днепра обнародовал 1 декабря в своем телеграмм-канале одесский активист, волонтер, блоггер и журналист Сергей Стерненко.

«Левый берег Херсонщины, на блокпост российских чертей падают бомбочки», – подписал видео активист, ранее объявлявший сбор на приобретение коптеров для одного из подразделений ВСУ, воюющих на южном направлении.

По неподтвержденной информации из комментариев к видео, вражеский блокпост предположительно был уничтожен в районе Новой Каховки.

Для поражения целей украинские военные используют квадрокоптеры Mavic 3, которые специализируются на ведении воздушной разведки, но могут быть легко превращены в ударные дроны. Для этого была разработана система, позволяющая сбрасывать с беспилотника ВОГ на головы оккупантам.

Отметим, хотя о добровольном отходе оккупантов с левого берега на Херсонщине пока речь не идет, россияне все дальше отодвигают свои объекты в сторону админграниц с Крымом и даже уже начали обустраивать блокпосты на севере аннексированного полуострова. Фотографии таких позиций в Джанкое разместили в канале «Крымский хлопок», который ведут местные патриоты и представители сил сопротивления.

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