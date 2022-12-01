«Ник и Майк»: Белорусские военкоматы готовятся к следующему этапу 1 1.12.2022, 18:48

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Начинается ограничение на выезд тех, кто учится за рубежом.

Telegram-канал «Ник и Майк» размышляет о перспективах вступления белорусской армии в войну в Украине:

— Белорусу в Челябинске вручили повестку. Это не ошибка системы. Мы недавно писали о том, что в России изменено законодательство, чтобы призывать можно было всех, кто оказался на ее территории. Если раньше эта страна была опасна для тех, кто бежит от репрессий, то на фоне войны может могилизировать любого студента или работника. Выезжая на стройку за подработкой, можно оказаться под Бахмутом.

Большинство экспертов говорят о том, что агрессор накапливает силы для очередного броска мангуста, несмотря на то, что предыдущие попытки были самоубийственны. Даже российские пропагандоны сменили пластинку и говорят о том, что за преступления «путинского режима» (откровение от Скабеевой) отвечать придется всем. Война до конца, иначе – тюрьма. Интересный посыл, что лучше умереть за амбиции гопника с Лиговки, чем раскаяться и понести наказание.

Умирать за амбиции и вопли пропагандонов предлагается, естественно глубинному народу. Почти 90 тысяч уже погибло, чтобы та же Скабеева не оказалась в уютной камере по итогам международного трибунала.

В общем, Россия готовится. Наращивается авиагруппировка, ремонтируется техника, мобилизация не прекращается. Источники сообщают, что определенные попытки переломить ситуацию будут в 20-х числах декабря, когда коллективный Запад уходит на рождественские каникулы и воевать можно будет «с одной Украиной, а не всем НАТО».

Обстановка в Европе, действительно, уже предпраздничная, на резком контрасте с Украиной. Свои рекомендации по «празднованию» в условиях войны мы тоже дадим. Не переключайтесь.

С Россией все понятно. А что же хунта?

По нашей информации, начинается ограничение на выезд тех, кто учится за рубежом по требованию военкоматов. Сами военкоматы завершают работу по «уточнению данных» и готовятся к следующему этапу.

Учения группировки «союзного государства» продолжаются, чмобики тренируются на белорусских полигонах. В приграничных с Украиной районах Гомельской области продолжены ограничения на посещения.

Накануне очередного визита в Кремль синепалый синегуб собирает «плановое» совещание с дегенаралами, потому что «обстановка на границах накаляется», а Беларусь «хотят втянуть в войну».

С учетом того, что два диктатора могут поиграть в Гринча - похитителя Рождества, времени на принятие решения о релокации становится все меньше. И возможностей тоже.

Умер Макей, и Беларусь окажется втянутой в войну. Между собой события не связаны, но, уверены, найдутся конспирологи и глорификаторы, которые будут настаивать именно на такой версии.

На самом же деле хунта втянула Беларусь в войну давно. И даже на 24 февраля 2022 года. Минская площадка для переговоров должна была фиксировать территориальные завоевания, изначально играя на стороне агрессора.

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