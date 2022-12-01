Германия предоставила новый пакет помощи для ВСУ

Германия предоставила новый пакет помощи для ВСУ1
- 1.12.2022, 20:19
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Gepard и надводные дроны.
Германия предоставила новый пакет помощи Вооруженным силам Украины. В него вошли семь зенитных установок Gepard.
Об этом сообщает пресс-служба правительства Германии.
Германия в ближайшее время передаст Украине новый пакет военной помощи. В него вошло следующее:
7 зенитных установок Gepard;
100 000 аптечек;
3 бронированные мостоукладочные машины BIBER;
8 надводных беспилотников;
12 пограничных машин;
4 тысячи спальных мешков;
30 автомобилей скорой помощи.
Также Украине передадут запчасти, которые нужны для ремонта вертолетов Ми-24.
Часть техники будет поставляться со складов бундесвера, а другая часть - от промышленности, финансируемых вследствие средств инициативы правительства по модернизации. В немецком правительстве подчеркнули, что из соображений безопасности не будет сообщаться информация о способах и сроках доставки вооружения.