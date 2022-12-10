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СМИ: Украина получит белорусские запчасти для танков Т-72

  • 10.12.2022, 10:09
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СМИ: Украина получит белорусские запчасти для танков Т-72

Стало известно об одной «пикантной» детали недавно достигнутых соглашений.

С апреля США искали танки «Т-72» для помощи ВСУ, которые противостоят армии РФ. Вашингтон начал переговоры с союзниками по НАТО после запроса президента Украины Владимира Зеленского.

Вскоре стало известно о согласии Польши. Кроме этого, США уговорили Марокко поставить в Украину запчасти для танков «Т-72».

Как пишет французское издание Le Journal de l’Afrique, в условиях строжайшей секретности США удалось убедить Рабат доставить в Киев запчасти для бронетехники Т-72.

Однако самое «пикантное» в этой новости то, что эти запчасти от танков «Т-72Б» и «Т-72БК», которые Марокко закупило в период с 1999 по 2001 год в Беларуси.

Таким образом, Марокко поддержало Украину, хотя еще во время голосования на Генассамблее ООН по резолюции «осуждающей российскую агрессию в Украине» дипломаты этой страны воздержались при голосовании.

Позже королевство дважды избегало голосования, стараясь не осуждать Россию. Официально информация о решении властей Марокко не подтверждена.

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