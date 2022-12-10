«После взрывов на аэродромах России некуда отвести свои бомбардировщики» 3 10.12.2022, 19:12

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Основные составы стратегического и тактического запаса РФ расположены в районе Уральских гор.

В России нет аэродромов, где бы она могла разместить стратегическую авиацию. По словам российского правозащитника Марка Фейгина, военные армии оккупантов осознают проблему.

- Воинские части все понимают, но передислоцировать, собственно, некуда. Они могут увести бомбардировщики Ту, стратегическую авиацию куда-то за Урал, но ведь это не решает проблему. Потому что нет больше таких обустроенных, как в Саратовской области, под Энгельсом, аэродромов со складами, соответствующим оборудованием, придется что-то новое создавать в глубине России. Основные склады стратегического и тактического запаса расположены в районе Уральских гор. Куда-то туда нужно перетягивать все, это большие расстояния, за Москву, Свердловск, Екатеринбург, Челябинск. Это проблема, - сказал Фейгин для телеканала Эспрессо.

Взрывы на аэродромах в РФ

5 декабря на аэродромах «Энгельс» в Саратовской области и «Дягилево» в Рязанской области РФ раздались взрывы. Кроме того, 6 декабря произошел взрыв на аэродроме в Курске.

Издание Reuters со ссылкой на западных чиновников пишет, что взрывы на аэродромах в глубине России совершат сильный психологический удар и заставят Кремль хорошо подумать, как обеспечить безопасность своих дальних бомбардировщиков.

Главный редактор Defense Express Олег Катков заявил, что удар по аэродрому «Энгельс» отличается от предыдущих попаданий по авиабазах РФ. Этот инцидент может оказать положительное влияние на ход событий на передовой.

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