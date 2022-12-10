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Топ-6 продуктов, которые помогут согреться и улучшить сон

  • 10.12.2022, 19:51
Топ-6 продуктов, которые помогут согреться и улучшить сон

Некоторые из продуктов содержат мелатонин.

Есть продукты, которые способны повышать температуру тела. Эксперт Эшли Хейнсворт рассказала, какую пищу можно употреблять на ночь, чтобы согреться естественным путем и таким образом улучшить сон.

Топ-6 продуктов, которые способны согреть:

Орехи

Арахис, миндаль и фисташки ускоряют метаболизм и повышают температуру тела. По словам Эшли Хейнсворт, орехи также содержат мелатонин – гормон, который помогает контролировать цикл сна и ускоряет процесс засыпания.

Корица

Корица неслучайно ассоциируется с зимой – благодаря ее термогенным свойствам, повышающим тепло нашего тела, когда холодно, ее идеально употреблять перед сном

Овес

Обычно такие каши употребляют в начале дня, но Эшли Хейнсворт назвала преимущества, которые заставят их есть также перед сном. По ее словам, овес медленно расщепляется в организме из-за высокого содержания отрубей и клетчатки, а медленное переваривание высвобождает согревающую энергию.

Бананы

Бананы богаты витамином В и магнием, а также помогают функционированию щитовидной железы и надпочечников, таким образом регулируя температуру тела в холодную погоду. В частности, высокий уровень магния не только согревает, но и способствует расслаблению мышц перед сном.

Имбирь

Благодаря определенным свойствам имбирь расширяет кровеносные сосуды, что способствует увеличению кровотока, помогая телу согреться. Имбирный чай перед сном поможет поскорее заснуть.

Морковь

Из-за большого количества энергии, необходимой для переваривания моркови, тело согревается естественным путем. Эксперт объясняет:

И хотя некоторые овощи могут быть не лучшим продуктом для потребления перед сном, морковь является одним из продуктов, которые улучшают сон, поскольку она содержит альфа-каротин, а также калий.

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