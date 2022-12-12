Лукашенко рекламирует российский «Аурус», а Путин ездит на Mercedes 11 12.12.2022, 13:39

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Белорусский правитель рассказал о жесткой договоренности с хозяином Кремля.

Беларусь и РФ «нацелены на развитие» собственных компетенций и производства на фоне ухода с рынка множества иностранных компаний. Об этом заявил сегодня Лукашенко, говоря о недавней встрече с Путиным.

Заодно белорусский диктатор еще раз прорекламировал российский бред авто «Аурус», которому до этого провально сделал рекламу в Кыргызстане.

«Мы с президентом Путиным жестко договорились. Ушли — уходите. Мы будем развивать свои компетенции, свое производство сами. И мы справимся. Уже в России запустили производство нам знакомых «Москвичей», «Жигулей» (ныне Lada). Худо-бедно начали производить. ГАЗ будет производить «Волги». Вы помните, это бренд вообще был в Советском Союзе. Они будут на более высоком уровне. Мы Geely производим. Я говорю об автомобилях, которые населению нужны. Не начальникам. Начальникам вон «Аурус» они сделали. Вот чиновники и начальники будут ездить. Скоро доведут эту машину. Будет не хуже Merсedes», — сказал Лукашенко.

Как сообщал сайт Charter97.org 9 декабря, перед началом заседания «Высшего экономического союза» Лукашенко перед рукопожатием с президентом Кыргызстана ляпнул: «Надеюсь, я не опоздал. Mercedes слабые, долго заводятся». Тогда видео опубликовал один из пропагандистских телеграм-каналов с комментарием: «Ослабел немецкий автопром. Это вам не «Аурус». Позже в Бишкеке информацию о Mercedes опровергли.

Стоит отметить, что пока белорусский диктатор рекламирует российский автопром, глава Кремля ездит на немецких автомобилях. 5 декабря, как писали СМИ, Путин на Mercedes проехался по Крымскому мосту. Россиян возмутило, что российский правитель для поездки воспользовался автомобилем не отечественного производства, а немецкого.

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